Homem é baleado em frente à igreja na Zona Leste e morre em hospital

Na manhã deste domingo (19), por volta de 5h, um homem identificado como Lincoln Monroe Pequeno Bezerra, 31, foi alvejado com um tiro na cabeça por um motociclista, ainda não identificado pela polícia. O crime ocorreu na esquina da rua 43 com a rua Penetração 4, em frente à sede de uma igreja evangélica, localizada no bairro Mutirão, Zona Leste de Manaus. O suspeito fugiu do local sem deixar pistas. A vítima ainda chegou a ser socorrida e levada para um hospital, mas morreu horas depois.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava caminhando em via pública, próximo à igreja, quando o autor do crime se aproximou, conduzindo uma motocicleta de modelo, cor e placa não informadas, e efetuou um disparo à queima roupa. O tiro acertou a cabeça de Lincoln. Segundo moradores, que preferem não serem identificados com medo de represálias, o infrator ainda efetuou mais quatro disparos.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou atendimento à vítima e, em seguida, conduziu a mesma para à sede do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, Zona Leste de Manaus, mas, instantes após dar entrada na unidade hospitalar, Lincoln faleceu.

Segundo policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), durante a fuga o autor dos disparos recebeu apoio de indivíduos, que estavam em um carro modelo Siena, cor prata e placas não identificadas.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), localizada na Zona Leste de Manaus.

