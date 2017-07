Homem é baleado e morre nos braços da irmã em Manaus

A família desconhece o motivo que teria provocado o homicídio – Arthur Castro

O desempregado Leonardo do Nascimento, 18, agonizou nos braços da irmã até a morte, após ser atingido com um tiro no abdômen, na noite deste sábado (29), no bairro Nova Cidade, zona Norte. A família acredita que a vítima tenha sido executada por engano. O caso está sendo apurado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

De acordo com a irmã da vítima, que não pode ter o nome revelado por ser menor de idade, Leonardo estava sentado na calçada da sua residência, localizado na rua 68, do Nova Cidade, quando um carro, de modelo não identificado e de cor preta, parou na frente dele e disparou um único tiro – que o acertou próximo do peito.

Ainda segundo a menor, depois de ser baleado, o irmão conseguiu andar até a esquina da rua, onde caiu quase que inconsciente nos seus braços. Populares que presenciaram o crime, socorreram Leonardo e o conduziram até o Serviço de Pronto Atendimento (SPA), do conjunto Galileia, onde foi confirmado o óbito.

“Tudo aconteceu muito rápido. Ele estava sentando na frente de casa, como de costume, quando chegou um carro do nada e parou do lado dele. Um homem disparou de dentro do veículo contra meu irmão. Apesar de ferido, ele ainda pediu ajuda, mas infelizmente não resistiu ao tiro”, relatou.

A família desconhece o motivo que teria provocado o homicídio. Parentes, que estavam aguardando a chegada do corpo para o velório, comentaram que Leonardo não gostava de festas e que não tinha envolvimento com nada ilícito.

“A única coisa que ele gostava de fazer fora de casa era jogar bola. Era muito difícil ver ele em festa, envolvido com brigas ou com qualquer outra coisa que pudesse motivar o crime. Só não digo que foi bala perdida porque o homem parou na frente dele e atirou. Mas tenho certeza que eles queriam matar outra pessoa e acertaram ele por engano”, ressaltou.

