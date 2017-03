Homem é baleado durante assalto na feira do produtor

Mesmo entregando os seus pertences a um assaltante, o autônomo Benedito dos Santos Pantoja, 48, foi baleado na manhã deste sábado (25), na feira do produtor, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. A vítima foi alvejada com dois tiros no braço esquerdo e socorrido ao Pronto-socorro Platão Araújo, onde recebeu atendimento médico e foi liberado.

Conforme a polícia, o assaltante fugiu levando a carteira do autônomo com documentos e R$400. Um comparsa do suspeito aguardava ele do lado de fora da feira em uma motocicleta não identificada.

À reportagem, Benedito relatou que estava ao lado do veículo dele, modelo Fiat Uno branco, quando o assaltante se aproximou colocando as mãos nos bolsos do autônomo e roubou os pertences.

“Depois que ele roubou minhas coisas, eu virei e ouvi quando ele engatilhou a arma e ia atirar em mim. Foi aí que eu reagi e tentei desarmá-lo. Ele atirou e fugiu”, disse.

O autônomo disse ainda não acreditar que a intenção do suspeito fosse para matar, mas sim para roubar. “Eu trabalho aqui há 10 anos e já tinha sido roubado outras vezes. Então não acredito que tenham vindo para me matar, até porque não tenho rixa com ninguém e nem dívida”, afirmou Pantoja.

De acordo com a Polícia Militar, o autônomo trabalha com frete dentro da feira e a informação que ele praticava agiotagem não foi confirmada. O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Ana Sena

EM TEMPO