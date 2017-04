Homem é baleado durante assalto na Cidade Nova

Um homem, que não teve o nome e nem a idade revelados, foi baleado, na tarde desta terça-feira (4), no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. A Polícia Militar (PM) informou que a vítima contou, ao chegar no hospital, que foi alvejada quando um suspeito tentou assaltá-la.

Ainda conforme a PM, a história que o homem contou tem contradições se comparado a explicação dada pela mãe dele. Enquanto o rapaz diz que o crime ocorreu em uma escadaria, próximo de onde mora, a mãe fala que foi na frente da casa deles, na rua Galopolis.

A PM relatou que ela afirma que o celular dele foi levado, mas ele nega.

No momento, ele se encontra no Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, na Zona Leste, para tratar do ferimento na coxa direita. As versões serão investigadas pela Polícia Civil.

Manoela Moura

EM TEMPO