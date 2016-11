Homem é baleado com dois tiros um dia após receber progressão de pena e sair de presídio em Manaus

O presidiário Elvis Parente Cruz, 22, foi baleado na noite desta sexta-feira (11), na rua São João, bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste da capital amazonense, um dia após deixar um dos presídios do estado. Ele foi socorrido por populares até o Hospital e Pronto-Socorro Doutor João Lúcio e segue internado em estado estável.

De acordo com policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, a vítima estava na frente da casa da família quando foi surpreendida com a chegada de três homens – ainda não identificados. Elvis teria corrido para dentro da casa, mas os suspeitos invadiram o local e dispararam várias vezes. Dois tiros atingiram o presidiário.

Após o crime, os atiradores fugiram do local sem levar nada. Os familiares e vizinhos socorreram o presidiário e o levaram para a unidade de saúde.

O pai de Elvis, que não teve o nome revelado, acompanhou a equipe policial até o 25º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado. A motivação para o crime não foi informada pela família, mas pode ter sido uma retaliação de desafetos. O caso ainda será investigado pela Polícia Civil.

Elvis passou por uma cirurgia ainda nesta madrugada de sábado (12) e segue internado em estado estável.

Liberdade

Elvis Parente foi preso em 2013 e cumpria pena em um dos presídios do estado. Ele recebeu progressão de pena, do regime fechado para o semiaberto, na última quarta-feira (9). A decisão foi do juiz da Vara de Execuções Penais (VEP), Luís Carlos Valois, que se manifestou favorável ao pedido da defesa devido ao bom comportamento do detento, confirmado pelo diretor da unidade prisional onde ele estava preso, e cumprimento de um sexto da pena.

Portal EM TEMPO