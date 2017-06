Homem é baleado após ter celular roubado em parada de ônibus no Jorge Teixeira

Após sofrer um assalto em uma parada de ônibus, um homem identificado pela polícia como Raimundo Paiva Soares, de 36 anos, foi atingido com um tiro no abdômen, por volta de 20h desta quarta-feira, na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. A vítima conseguiu pedir ajuda e foi levado por um mototaxista ao pronto-socorro Platão Araujo, onde passou por uma cirurgia de emergência. De acordo com a assessoria, o estado dele é estável.

Segundo a Polícia Militar, os assaltantes estavam em duas motocicletas praticando assaltos pelo local. Após roubarem o celular da vítima, dispararam contra a vítima e fugiram.

Outro caso:

Outro caso onde a vítima também está internada no HPS Platão Araújo, ocorreu no Bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte. Um jovem identificado como Clóvis Alberto Cavalcante Nascimento, de 18 anos, foi baleado com dois tiros, por volta das 22h de quarta-feira (21), na rua Sócrates Gonçalves, no mesmo bairro.

Clóvis contou aos policiais que conversava com amigos, nas proximidades de uma uma área de tráfico de drogas, quando dois motoqueiros passaram atirando pelo local. O rapaz informou que não tem envolvimento com o crime e que desconhece a motivação do tiroteio.

De acordo com a Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam), a vítima está internada no HPS Platão Araújo, com ferimento por arma de fogo no tórax e no antebraço direito, em estado estável. A vítima aguarda marcação de cirurgia.

Nenhum dos suspeitos dos dois casos foram presos.

Daniel Landazuri

EM TEMPO