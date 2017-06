Homem é baleado ao trocar tiros com a Rocam e morre no hospital

Material apreendido com Leonardo foi apresentado no 13º Dip – Divulgação

Um homem, identificado apenas como Leonardo, conhecido com o “Batoré”, morreu no hospital Platão Araújo após ser baleado em um tiroteio com policiais da Rocam, na rua São Bernardo, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. A ocorrência foi na tarde desta sexta-feira (05).

De acordo com a polícia, após checar uma denúncia anônima, a equipe foi recebida a tiros por Leonardo, próximo de uma casa abandonada, situada na mesma rua. Os PM’s revidaram a ação e atingiram “Batoré” no tórax. Ele chegou a ser encaminhado para o Hospital Pronto Socorro Platão Araújo, mas não resistiu ao ferimento.

A polícia apreendeu uma pistola calibre .765, quatro munições intactas e porções de substância entorpecente que estavam em poder do suspeito. Todo o material recolhido foi entregue no 13º Distrito Integrado de Polícia, também no bairro Cidade de Deus.

Uma viatura do Instituto Médico Legal já foi deslocada até o hospital para efetuar a remoção do corpo.

