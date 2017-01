Homem é atingido por dois tiros ao proteger esposa no Morro da Liberdade

Um homem foi baleado, na noite desta quinta-feira (26), na rua 24 de Agosto, bairro Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus. A vítima, identificado apenas como ‘Michel’, levou dois tiros após se jogar na frente da companheira, que não teve o nome revelado, para defendê-la. O casal estava em um veículo modelo Fiat Uno, de cor prata e placas não identificadas.

De acordo com testemunhas, dois homens em uma motocicleta, de cor preta e com detalhes em vermelho, perseguiram o carro do casal. A poucos metros da quadra da escola de samba da comunidade, os suspeitos fecharam o veículo e atiraram.

“Eles nem chegaram a descer da moto. Apenas sacaram a arma e efetuaram os disparos na direção da mulher. O marido dela percebeu a ação e se jogou na frente”, disse uma estudante de 18 anos, que preferiu não se identificar.

Moradores da área relataram que dois disparos acertaram Michel, que ficou consciente e permaneceu sentado no banco do passageiro. Os suspeitos fugiram do local e a placa da motocicleta ainda não foi identificada.

‘Michel’ teve ajuda de pessoas que passavam pelo local. Eles conduziram o veículo até uma unidade hospitalar da Zona Sul, onde recebeu os primeiros atendimentos.

Policiais da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizam buscas na área para tentar localizar os autores do crime. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Isac Sharlon

EM TEMPO