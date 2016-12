Homem é assassinado quando saia para casamento

No momento em que saía de casa para ir a um casamento de um amigo, o eletricista Júlio André Guimarães dos Anjos, 30, foi assassinado durante uma tentativa de roubo na rua Aracati, bairro Novo Aleixo, Zona Norte, por volta das 21h de sábado (10). Júlio foi socorrido por amigos e levado ao Pronto-Socorro João Lúcio, Zona Leste, onde chegou a ser submetido a cirurgia, mas acabou indo a óbito uma hora depois.

De acordo com testemunhas, o eletricista foi abordado por dois homens não identificados que tentaram levar a moto da vítima, no entanto, Júlio tentou empurrar os assaltantes e acabou sendo baleado.

O sobrinho do eletricista, o universitário Ronald Patrick, disse que Júlio estava acompanhado da esposa dele, do filho de cinco anos e de uma sobrinha, quando saiu de casa para ir a um casamento de um amigo dele. Segundo ele, quando seu tio ainda estava na frente da sua residência, dois assaltantes se aproximaram em uma motocicleta, anunciaram o assalto, houve a reação e seu tio acabou alvejado com dois tiros, sendo um no rosto e outro no peito. Após o crime, os suspeitos fugiram sem nada levar.

“Os suspeitos nem anunciaram o assalto, mas acredito que o meu tio já percebeu que se tratava de um roubo e acho que o instinto dele foi mais rápido e ele acabou tentando jogar os assaltantes da moto, mas acabou sendo baleado. Ele (vítima) não estava próximo à moto dele, uma vez que ela estava estacionada e ele tinha acabado de trancar a porta da casa”, explicou. A DEHS vai investigar o caso.

Ana Sena

Jornal AGORA