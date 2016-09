Homem é assassinado por policial durante assalto, na Zona Centro-Sul

Um homem foi morto com um tiro, nesta quarta-feira (14), após cometer um assalto contra um policial. O fato aconteceu às 13h30, na avenida Grande Otelo, antiga Perimetral, bairro Parque 10, Zona Centro-Sul. O cúmplice do indivíduo conseguiu fugir do local.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), o policial, que é lotado no órgão, estava em uma parada de ônibus na área, quando foi abordado por dois homens armados. “Após entregar o celular e a carteira, o policial disparou contra os dois assaltantes, ainda não identificados”, informou a SSP.

A Secretaria informou ainda que um dos suspeitos fugiu em uma motocicleta e o outro, que tentou fugir a pé, foi encontrado sem vida nas proximidades.

A polícia ainda encontrou um revólver de calibre 38 utilizada pelo homem morto.

A Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd) irá abrir inquérito para apurar a ocorrência de roubo.

As primeiras informações sobre o caso afirmavam que o assalto tinha sido contra a esposa do secretário da SSP-AM, delegado Sérgio Fontes, e que o segurança dela que teria agido, porém, o fato foi negado pela assessoria do órgão.

Por equipe EM TEMPO online

