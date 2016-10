Homem é assassinado no Terra Nova e suspeito morre em seguida durante tiroteio com a polícia

O autônomo Marlison Barbosa Lima, 28, foi morto com seis tiros na noite desta segunda-feira (24), por volta das 23h23, no beco Alpina, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus. Um dos suspeitos de cometer o crime foi morto durante troca de tiros com a polícia.

De acordo com informações do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), a vítima estava no beco Alpina, quando três homens chegaram em um carro e efetuaram vários disparos na direção de Marlison, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Logo após o crime, os suspeitos fugiram. Entretanto, foram abordados por uma equipe da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), que estava realizando uma operação policial, no bairro Novo Israel, também na Zona Norte da cidade.

Durante a abordagem, houve troca de tiros entre os policiais civis e os suspeitos. Dois dos criminosos foram baleados, sendo um identificado como Cristian Chaves Maytá, 23, morreu no local. Outro suspeito que não teve o nome divulgado foi levado para o um dos hospitais da cidade.

O terceiro suspeito foi preso e conduzido para o 15ºDistrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram feitos procedimentos cabíveis.

