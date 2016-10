Homem é assassinado em Parintins a facada e paulada

Parintins (AM) – Um homem identificado como Jefferson Marinho da Silva, 24, o ‘Paulinho’, foi vítima de homicídio na noite desta sexta-feira (28) em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

O crime aconteceu por volta de das 21h45, na rua Nhamundá, bairro de Santa Rita, Zona Leste da cidade. O suspeito é um homem conhecido apenas como ‘Pretinho’, que já está sendo procurado pela polícia do município.

A dona-de-casa Jocilene Marinho da Silva, 36, contou à reportagem que estava na residência de um familiar quando foi informada da morte do irmão.

Ela disse que, além de uma facada, o irmão foi atingido também na cabeça por um pedaço de pau.

Jefferson tinha várias passagens pela polícia por roubo e furto.

Este é o segundo homicídio em menos de 48 horas em Parintins.

O primeiro teve como vítima o detento do semiaberto Ivan Rodrigues Monte Júnior, 42, natural de Belém do Pará, que foi morto com tiro no pescoço por pistoleiros que vem agindo em Parintins.

Tadeu de Souza

Correspondente EM TEMPO