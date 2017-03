Homem é assassinado depois de discussão em partida de futebol

Leandro da Silva Barbosa, 28 anos, foi assassinado por volta das 19h30 deste domingo (19) com uma facada no abdômen, após uma discussão em uma partida de futebol no Ramal da Cooperativa, no quilômetro 21 da BR-174, Zona Rural de Manaus.

Segundo testemunhas do crime, o principal suspeito foi identificado apenas como “Maranhão”, que após o desentendimento com Leandro dentro do campo, teria desferido a facada na vitima que não resistiu ao ferimento e morreu instantaneamente. O suspeito fugiu a pé e está sendo procurado pela polícia.

Uma equipe da 20° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atendeu a ocorrência e o corpo de Leandro foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Os familiares da vítima registraram Boletim de Ocorrência (B.O) no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO