Homem é assassinado com três tiros na cabeça no Colônia Terra Nova

O desempregado, Ivanildo Marialves Aseni, o ‘Olhão’ 26, foi assassinado com três tiros na cabeça, após receber uma ligação dos suspeitos, na noite de sábado (11), na rua São Gabriel, comunidade Jesus me deu, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte.

De acordo com as investigações, os autores do crime eram amigos de “Olhão” e são conhecidos como “Bebé” e “Jailson”.

Conforme as informações da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima estava na residência dela, quando recebeu uma ligação dos suspeitos pedindo para que o desempregado encontrasse eles em outro bairro. ‘Olhão’ pegou a motocicleta dele e foi até o local, quando a dupla se aproximou e efetuou três disparos na cabeça. Em seguida, os atiradores fugiram.

O caso foi registrado na DEHS como acerto de contas.

Ana Sena

EM TEMPO