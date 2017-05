Homem é assassinado com tiro nas costas no Santo Antônio

Na tarde desta segunda-feira (1), um homem ainda não identificado foi morto com um tiro por volta das 14h, na rua Raul de Azevedo, próximo ao beco União, no bairro Santo Antônio, Zona Oeste da cidade.

Segundo informações do sargento Nathanael Freire, da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que foi chamada para atender o caso, o indivíduo foi atingido com um tiro nas costas que o levou a óbito.

“Quando chegamos as testemunhas contaram que ele foi seguido por dois homens que estavam em um veículo modelo Ford Fiesta. Um deles desceu do carro e efetuou dois disparos, mas só um deles atingiu a vítima nas costas. Ainda chegamos a socorrer o homem, mas ele foi a óbito antes de chegar ao Pronto Socorro” contou.

O corpo do homem, que estava sem documentos e trajava apenas uma bermuda jeans, ainda está no Serviço de Pronto Atendimento do bairro São Raimundo e aguarda remoção para o Instituto Médico Legal (IML).

Laize Minelli

EM TEMPO