Homem é assassinado com golpes de punhal na Praça dos remédios

Polícia encontrou o homem morto após ser atingido por facada-foto: Arthur Castro

Um homem identificado como Rômulo Souza da Silva, de 34 anos, foi assassinado com golpes de punhal, por volta das 10h desta sexta-feira (4), na Praça dos Remédios, rua Levergildo Coelho, bairro Centro. Rômulo foi morto por um ex-presidiário conhecido como ‘Baixinho” após uma briga entre o autor do crime e outro rapaz, conhecido como “Porquinho”.

Durante a briga, Rômulo que havia acabado de acordar, acabou sendo golpeado no lugar de ‘Porquinho’ que conseguiu fugir, segundo informações da Polícia.

De acordo com uma testemunha, um segurança de 47 anos, que não quis se identificar, por volta das 7h, ‘Baixinho’ e a companheira, conhecida como ‘Regina’ discutiam no local, após passarem a noite consumindo drogas e bebidas alcoólicas. “Quando eu vi o homem com um punhal na mão, liguei para Polícia, mas eles não vieram. O ‘Porquinho’ foi tentar apartar a briga do casal, o que enfureceu o ‘Baixinho’.

Para o segurança, Rômulo morreu de graça, sem ter envolvimento com o caso. “O ‘Baixinho’, muito bêbado, foi tentar furar o ‘Porquinho’, mas acabou golpeando o Rômulo, que não tinha nada com a situação”, relatou.

Rômulo foi golpeado duas vezes nas costas e na barriga. A vítima chegou a correr para o outro lado da rua, mas caiu e agonizou por volta de 15 minutos, antes de morrer. “Nós acionamos o Samu, que chegou cinco minutos depois do homem ter morrido. O Rômulo morreu de graça, ele era usuário de drogas, mas tinha casa. Ele vinha para a Praça para consumir entorpecentes e depois ia embora”, informou o segurança.

Outra versão:

Conforme policiais da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), uma moradora de rua, que estava em meio a confusão, forneceu uma versão diferente. A mulher relatou que ‘Porquinho’ começou a briga, ao pedir que ‘Baixinho’parasse de cometer roubos na área e depois desferiu um tapa no rosto do suspeito. Como forma de vingança, ‘Baixinho’ se armou com um punhal e tentou golpear ‘Porquinho’ mas acabou atingindo Rômulo.

O caso foi registrado pela DEHS. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

