Homem é assassinado a tiros no Novo Israel

Um homem identificado como James Lima da Silva, 35, morreu por volta de 20h30 desta sexta-feira (16) ao ser alvejado a tiros, em via pública, no bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus.

Segundo a polícia, o homem teria ido ao local cobrar uma dívida e estava acompanhado da esposa em uma lanchonete, quando recebeu um telefonema e saiu.

Ao se aproximar do carro onde estavam os suspeitos, de cor vermelha, James ainda trocou algumas palavras com eles e seguida foi atingido pelos disparos e morreu em via pública.

Os suspeitos fugiram do local sem serem identificados. O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso, mas, até a manhã deste sábado (17), nenhum suspeito havia sido identificado.

Por equipe EM TEMPO Online