Homem é assassinado a tiros no Novo Aleixo

Por volta das 2h da madrugada desta sexta-feira (31) um homem ainda não identificado, aparentando ter entre 25 e 28 anos, foi assassinado a tiros na rua Waldemar Jardim Maués, Colônia Japonesa, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. O local é o mesmo onde há dois meses um corpo foi encontrado esquartejado.

Segundo um vigilante que pediu para não ter o nome divulgado contou que o homem foi baleado ali mesmo no local e o atirador fugiu em carro modelo Gol G5, de cor prata e placas não identificadas.

“Da guarita da empresa deu pra ouvir os barulhos dos tiros, foram pelo menos três disparos, logo em seguida avistei o carro passando em alta velocidade. Depois acionei a polícia”, informou o vigilante.

Policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados por meio do Ciops. De acordo com o tenente Bruno, o corpo apresentava três perfurações de arma de fogo, duas no braço esquerdo e uma na cabeça.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

Daniel Landazuri

EM TEMPO