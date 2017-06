Homem é arrastado por carro e estrangulado em ramal na Zona Leste

O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) – Arthur Castro

Com um cinto enrolado no pescoço, um homem não identificado, de aproximadamente 35 anos, foi arrastado por um carro e em seguida estrangulado até a morte, no ramal São Cristóvão, quilômetro 3 do ramal do Brasileirinho, na Zona Leste. A vítima foi encontrada morta na manhã desta segunda-feira (12), por um morador que passava pelo local. Com a vítima, foi encontrada uma chave de uma residência com um dispositivo para abrir portão.

Segundo policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 9h, um morador que passava pelo ramal avistou o corpo jogado próximo a um poste de energia. O homem acionou os policiais por meio do disque denúncia. A vítima, que trajava uma blusa vermelha, um short azul e sandálias azuis, foi encontrada já em estado de decomposição. A suspeita é que o homem tenha sido morto ainda na noite do último domingo (11).

À Polícia Civil um morador informou que às 23h, viu um veículo parado, próximo ao local onde o homem foi encontrado morto.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). A vítima foi levada ao Instituto Médico Legal (IML).

