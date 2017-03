Homem é arrastado por caminhão em acidente com quatro feridos

Um grave acidente no município de Parintins (distante a 369 km de Manaus), no fim da tarde desta sexta-feira (24), deixou quatro pessoas feridas, entre elas duas estudantes que passavam pelo local em uma bicicleta. Dois adolescentes em uma motocicleta colidiram com um caminhão e depois atingiram as duas garotas, de 11 e 12 anos. Um deles chegou a ser arrastado pela via ao ficar preso em uma das rodas do veículo pesado.

De acordo com a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o acidente ocorreu por volta das 17h, na rua Paraíba, em frente da madeireira Victória.

Os dois jovens, ambos de 17 anos, trafegavam pela via em uma motocicleta, modelo Honda Bros, de cor preta e placa não informada, quando colidiram com o caminhão. O condutor tentava uma ultrapassagem na via e acabou encostando no veículo pesado, perdeu o controle e caiu com o garupa.

O passageiro foi arremessado para baixo da roda traseira do caminhão e acabou sendo arrastado pelo pneu por cerca de dois metros de distância. Ao cair da motocicleta, o condutor acabou atingindo a bicicleta, onde estavam as duas estudantes que também caíram.

Os bombeiros fizeram a imobilização em prancha rígida, limpeza das escoriações, colocação do colar cervical e transporte das vítimas até o Hospital Padre Colombo, onde ficaram aos cuidados da equipe médica.

Ainda segundo o CBMAM, o garupa teve escoriações na região torácica e há suspeita de hemorragia interna. O condutor da moto apresentou escoriações na face e nos membros superiores. Já as estudantes apresentaram escoriações e uma delas teve ainda um corte no punho esquerdo.

Bruna Souza

EM TEMPO