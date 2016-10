Homem é apreendido com mais de 11 quilos de droga em Petrópolis

Ivamar Maia Fonseca, 23, foi preso na noite dessa segunda-feira (10) com mais de 11 quilos de droga. A prisão ocorreu rua Raquel, Petrópolis, na Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a guarnição estava realizando patrulhamento pelo bairro quando avistaram um veículo modelo HB20, em atitude suspeita e resolveram fazer a abordagem, porém o condutor acelerou o carro e fugiu.

A partir daí iniciaram uma perseguição policial, no entanto, o suspeito logo foi alcançado pela polícia. Durante revista no interior do automóvel foram encontradas uma porção média de maconha e outra porção de haxixe.

Ainda conforme a polícia, o homem confessou que a droga era dele e ainda informou o local onde estava escondido o restante do material ilícito. A polícia foi até a uma casa, em Petrópolis, onde mais drogas foram encontradas. Ao total, foram aprendidos 11,3 quilos de entorpecentes, entre pasta base de cocaína, haxixe e maconha do tipo skunk, além de material para preparo do entorpecente.

Ivamar foi levado para o 1ºDistrito Integrado de Polícia (1oDIP), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Após os procedimentos será encaminhado para um dos presídios da capital.

