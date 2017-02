Homem é amarrado e espancado após roubo na Torquato Tapajós

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi agredido após roubar um celular na avenida Torquato Tapajós, bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus. O caso aconteceu no fim da tarde desta quinta-feira (16), por volta das 17h30, e contou com o apoio de uma equipe da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O suspeito foi interceptado por populares que passavam pelo local e perceberam a ação. O homem tentava fugir após cometer o roubo. Ele foi alcançado, amarrado com fita isolante nos pulsos e no tornozelo, evitando assim que ele pudesse escapar. Na ocasião, ele também foi espancado no local.

O homem foi conduzido para a sede do 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde os procedimentos estão sendo realizados. A vítima do roubo também foi levada para a delegacia, onde está registrando o Boletim de Ocorrência (B.O).

Isac Sharlon

EM TEMPO