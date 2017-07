Homem é amarrado e enforcado no Armando Mendes; ex-namorada pode estar envolvida

A namorada da vítima é suspeita de ter cometido o crime – Divulgação

O ex-presidiario Jean Rodrigues de Souza foi encontrado amarrado e enforcado dentro de uma casa, localizada no beco CCE, situado na comunidade da Sharp, bairro Armando Mendes. O crime aconteceu na madrugada deste domingo (9), e está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

A polícia só chegou até o cadáver depois de um denúncia anônima. Moradores do beco afirmaram que não escutaram barulhos e não viram nenhuma movimentação estranha na casa. Os populares não souberam informar o que poderia ter motivado o crime, uma vez que a vítima não morava no beco e era vista acompanhada de uma mulher, que era sua ex-namorada e que reside ao lado da casa onde ocorreu o homicídio.

“A maioria dos moradores estavam na entrada do beco. O som estava muito alto e não tinha como escutar gritos ou barulhos estranhos. Fomos surpreendidos com a chegada da polícia no local, informando que dentro de uma casa tinha um homem morto. Depois disso, não ficamos sabendo de mais nada. A casa continua fechada e ninguém quer falar sobre isso no beco”, disse uma moradora que não revelou o nome.

A mulher não souber informar para o EM TEMPO se a ex-namorada estaria envolvida na execução. Porém, ela confirmou que o casal teve vários conflitos após a prisão de Jean, fato que provocou o rompimento da relação.

Até o final desta, o corpo do ex-presidiario aguardava a liberação do Instituto Médico Legal (IML).

Gerson Freitas

EM TEMPO

