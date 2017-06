Homem é agredido no Centro e morre ao dar entrada em hospital

Um homem, até o momento não identificado, aparentando ter entre 25 e 30 anos, morreu no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste, na madrugada deste domingo (18), após dar entrada vítima de agressão física. O fato ocorreu por volta das 22h20, de sábado (17), na avenida Eduardo Ribeiro, no Centro de Manaus.

Consta no livro do Instituto Médico Legal (IML) que o homem é pardo, tem 1.65m, magro e possuiu várias tatuagens pelo corpo, sendo um palhaço no braço, uma carpa na perna, uma águia na barriga, uma inscrição com o nome “Adriano” na perna e “Adriano eu te amo” no peito.

O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao HPS João Lúcio, onde morreu por volta de meia noite e meia. Não há informação sobre o motivo da agressão.

O corpo foi removido ao IML e aguarda a identificação de familiares. Ainda conforme o registro do órgão, o homem teve traumatismo cranioencefálico devido à agressão.

EM TEMPO