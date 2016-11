Homem dirige embriagado e atinge muro de residência no Chapada

Um veículo atingiu uma residência localizada na rua Pensador, Bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus, na tarde deste sábado (5). Segundo a polícia, não houve vítimas, apenas danos materiais.

De acordo com informações da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), um homem, nome e idade não revelados, conduzia um carro, modelo ônix, placa OAN-6606, de cor preta, quando atingiu a casa. Com a colisão, o portão e parte do muro foram quebrados.

Ainda conforme a polícia, o homem fez o teste do bafômetro que deu positivo para embriaguez.

O infrator foi conduzido para o 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

O veículo, que estava com documento atrasado, foi encaminhado pela equipe para o Parqueamento do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), situado na rua Quatro, bairro Planalto, Zona Centro-Oeste.

