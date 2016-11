Homem dirige carro bêbado, atropela e mata uma pessoa em Manaus; outras três ficam feridas

Uma mulher morreu e outras três pessoas ficaram feridas após serem atropeladas por um carro modelo Montana, de cor cinza, placa NON-3383, na noite desse domingo (20), por volta das 19h30, na avenida Maués, bairro Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus.

A vítima fatal foi identificada como Zilda Amorim de Oliveira, 46. Ficaram feridos o marido de Zilda, Elton de Castro Frazão, o cunhado Éverton de Castro Frazão e a esposa dele, Yasmin Oliveira, que está grávida de três meses.

No momento do acidente, as vítimas estavam a caminho de um ensaio da escola de samba Morro da Liberdade. Os casais caminhavam pela calçada da avenida quando foram atingidos pelo veículo.

Zilda não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As outras vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram levadas para uma das unidades hospitalares da cidade.

O motorista do veículo, identificado como Fabricio Gonçalves Torres, foi preso logo após o acidente e estava visivelmente embriagado. Ele foi levado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi feito o teste do bafômetro que confirmou a alcoolemia.

No momento da prisão, o homem não apresentou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Fabricio continua no 1º DIP, onde estão sendo feitos os procedimentos cabíveis.

Portal EM TEMPO