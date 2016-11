Homem desaparece no Centro de Manaus; após trabalho, ele teria ido consertar sapatos, diz esposa

Com a ajuda da Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), familiares do comerciante Rafael Barbosa Pedrosa, 31, fazem buscas pela cidade a fim de encontrá-lo. O homem desapareceu no final da tarde desta segunda-feira (21).

De acordo com a esposa dele, a pedagoga Aldizia Laranjeira Batista Pedrosa, no dia em que desapareceu Rafael teria saído do trabalho por volta das 17h e informado, na ocasião, que levaria uns sapatos para consertar na rua Marechal Deodoro, Centro da cidade. Desde então os familiares não tiveram mais notícias sobre ele.

Aldizia afirmou que da última vez em que foi visto, Rafael usava camisa de mangas compridas de cor azul, calça jeans e calçava tênis nas cores azul e branca. O carro dele, modelo Celta, ano 2002, de cor vermelha e placas JWU – 7033, também não foi encontrado.

Rafael é pardo e tem porte físico forte. Quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro dele, devem entrar em contato com os servidores da Deops pelo número (92) 3214-2268. Para falar com os familiares do desaparecido, os números são (92) 99292-5499, 99243-4050 ou 99145-9950.

