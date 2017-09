Homem desaparece em rio após colisão entre embarcações no AM

As buscas continuam na manhã deste domingo – Divulgação

Roni Alves Martins, de 38 anos, desapareceu nas águas do rio Negro em um acidente envolvendo uma lancha e uma outra embarcação de pequeno porte, na madrugada de sábado (2), próximo ao encontro das águas. Os bombeiros começaram as buscas no sábado e continuam neste domingo desde às 8h.

Segundo informações de Dilson Viana, de 27 anos, sobrinho da vítima, uma lancha passou por cima da pequena embarcação onde estava Roni e seus dois filhos. Na lancha havia um casal, conhecido na comunidade por fazer transporte de pessoas à noite pelo rio. O homem e a mulher, ainda não foram identificados e fugiram do local.

“Meu tio saía da região do Lago de Catalão, sentido Remanso do Boto e a lancha vinha do Careiro, sentido Ceasa, quando bateu no barco. Dada a colisão, a lancha entrou dentro da embarcação e meu tio desapareceu desde então”, contou Dilson.

O Corpo de Bombeiros está fazendo às buscas desde sábado, que foram finalizadas às 17h30, e voltaram hoje às 8h. Familiares e amigos estão ajudando nas buscas.

Os bombeiros informaram ainda que os filhos de Roni passam bem e sofreram apenas escoriações. O casal, que supostamente teria causado o acidente, ainda não foi encontrado, mas de acordo com testemunhas não ajudou no socorro das vítimas após o acidente. Os dois não foram mais vistos.

