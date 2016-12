Homem desaparece em Parintins após cair de embarcação

Elias de Souza Fonseca, 36, está desaparecido desde a madrugada desta quarta-feira (21), quando caiu de uma embarcação no rio Amazonas, nas proximidades da comunidade do Zé Açu, em Parintins (município distante 369 quilômetros de Manaus).

O desaparecimento foi noticiado, por volta das 6h da manhã, pela irmã da vítima, Carmem Sandra Fonseca, 28. Segundo ela, o acidente aconteceu por volta de 1h.

Uma equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) iniciou as buscas na região por volta das 8h, mas o corpo do desaparecido não foi encontrado. Por volta das 17h o trabalho foi encerrado e só terá continuidade na manhã desta quinta-feira (22).

Policiais Civis da 3ª Delegacia Interativa de Parintins (DIP) investigam o caso, colhendo informações com outras pessoas que estavam na embarcação e viram Elias cair no rio. Ainda não é possível identificar se alguém empurrou o homem da embarcação.

