Homem decide não pagar programa com travestis e tem objetos roubados

Após oferecer uma carona para uma dupla e negociar um programa, um homem de 36 anos não quis pagar pelo serviço ao descobrir que elas eram travestis. Houve discussão e uma delas o ameaçou com um canivete, na tarde desta segunda-feira (17), na rua das Missões, loteamento Recreio Canaã, bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus. Os pertences dele foram levados.

De acordo com o 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o homem ofereceu carona para a dupla e dentro do veículo, eles negociaram um programa. Houve sexo oral, no entanto, após o homem tocar nas partes íntimas delas, percebeu que não eram mulheres. Em seguida, ele se negou a pagar o programa e os três iniciaram uma luta corporal.

As duas travestis são Samuel Ferreira Gonçalves e Luan das Graças Pinto. Elas foram presas em flagrante, depois de ameaçarem e roubarem o cliente. Elas foram autuadas por roubo majorado e serão encaminhadas para a Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch Reis.

