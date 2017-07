Homem decapitado é encontrado em terreno de igreja no Nova Cidade

A cabeça foi encontrada atrás de uma igreja católica – Divulgação

O corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado decapitado e com várias facadas pelo corpo na manhã deste domingo (30). O caso aconteceu na rua Monte da Vinha, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. A cabeça da vítima foi encontrada a pouco metros de distância do corpo.

De acordo com informações, o corpo foi encontrado por um morador da área por volta das 5h30, em um terreno de uma igreja católica.

Leia também: Decapitado: vendedor de trufas teve olho furado e boca e orelhas cortadas antes de morrer

O homem tinha várias perfurações de arma branca pelo corpo, estava nu e com os pés amarrados. Um terçado, que provavelmente foi usado no crime, foi encontrado perto dele. A cabeça foi encontrada atrás da igreja.

Policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolaram a área e acionaram o Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC-AM). Após a perícia, o corpo foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML), onde aguará a identificação de familiares.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investigará o crime.

EM TEMPO

