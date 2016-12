Homem dá entrada em pronto-socorro vítima de marretada na Zona Centro-Oeste

O autônomo Renné Fernandes Carneiro, 56, deu entrada na manhã de ontem, no pronto-socorro João Lúcio, após ser surpreendido com uma marretada na cabeça durante uma discussão com um homem que estava sob o efeito de drogas, identificado como Nicolau Pereira D’Maria Júnior, 45. A tentativa de homicídio ocorreu na rua Gurupi, bairro Redenção, Zona Centro-Oeste.

De acordo com um policial militar da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que pediu para não ter o nome revelado, o suspeito do crime também foi levado para a unidade de saúde com ferimentos na cabeça. “O Renné estava em casa quando o Nicolau chegou por trás e acertou uma marretada na cabeça dele. Populares seguraram o Nicolau e o agrediram até ele desmaiar, pois, bateram muito na cabeça dele”, explicou o soldado.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para auxiliar no transporte das vítimas. Renné passou por procedimento médicos e recebeu alta ainda na manhã de ontem. Até as 11h, Nicolau permanecia internado em grave estado de saúde.

Nenhum familiar de Renné foi encontrado pela equipe de reportagem no endereço fornecido pela polícia. Até o fechamento desta edição, o caso também ainda não havia sido registrado no 17º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Luis Henrique Oliveira

Jornal EM TEMPO