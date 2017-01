Homem confessa que matou ex-mulher, amarrou corpo em botija e jogou em rio de Coari

O pescador Francisco de Lima Azevedo, 26, foi preso suspeito de matar por asfixia a ex-mulher, Irilene dos Santos Dantas, 22. Além disso, ele teria jogado o corpo no rio. O crime ocorreu na noite da última sexta-feira (20), no município de Coari (a 363 Km de Manaus).

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu na casa do suspeito, situado no bairro Chagas Aguiar. A mulher teria ido ao local deixar uma quantia de R$ 90.

A polícia, o suspeito confessou o crime e contou detalhes sobre a morte. Segundo Francisco, ele aproveitou para atacar a vítima no momento que ela estava distraída mexendo o celular. O suspeito enforcou a mulher com um fio de freio de bicicleta.

Em depoimento, ele disse que cometeu o homicídio devido à uma suposta traição. Os dois estavam separados há dois meses. Após asfixiar a mulher, o pescador colocou o corpo da vítima em uma canoa, amarrou uma botija de gás em seus pés e lançou o corpo no rio.

Francisco foi preso por policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar no mesmo dia do crime, após familiares da vítima registrarem o Boletim de Ocorrência (BO) sobre o desaparecimento e apontar o pecador como suspeito.

O homem foi encaminhado à Unidade Prisional de Coari, onde ficará disposição da Justiça. Até a publicação desta matéria, o corpo da mulher ainda não havia sido encontrado.

Mara Magalhães

EM TEMPO