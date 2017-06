Homem capota carro após colidir com motociclista na Kako Caminha

Um carro, modelo Prisma, de cor preta, colidiu com um motoqueiro e capotou, na manhã desta quinta-feira (8), na avenida Kako Caminha, próximo da Loja Pemaza. Um homem ficou ferido e foi socorrido com vida para um hospital da cidade.

De acordo com testemunhas, o motorista do carro perdeu o controle na saída do viaduto do Boulevard e bateu no motociclista que foi arremessado na pista.

O veículo ficou de cabeça para baixo no canteiro central da avenida. O condutor do veículo ficou preso no cinto de segurança e o motociclista foi atendido pelo Serviço de Atendimento móvel de Urgência (Samu). Ele foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de agosto. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Outros acidentes

Somente na manhã desta quinta-feira, além desse caso na Kako Caminha, foram registrados pelo Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) outros quatro acidentes envolvendo motociclistas em Manaus. Os acidentes ocorreram na avenida Camapuã, próximo a rotatória da Eucatur, Zona Norte, avenida Tancredo Neves, lado oposto ao Supermercado Veneza, Parque 10, na avenida Torquato Tapajós, em frente a Norte Auto Peças, e na avenida Cosme Ferreira, próximo ao Friotrans, Zona Leste.

Elias Pedroza

Em Tempo