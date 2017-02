Homem bebia com parentes e morre após facada na barriga

Uma pessoa, identificada apenas como “Silva”, 20, foi morta com uma facada na barriga, na madrugada deste sábado (4), na rua da Paz, conjunto Braga Mendes, Zona Leste.

De acordo com vizinhos, que preferiram não se identificarem, a vítima seria um travesti e estaria bebendo com parentes dentro da própria casa na hora do crime.

“Eles estavam escutando música em volume bem alto. Meu marido veio até a frente da nossa casa e percebeu que alguma coisa bem grave tinha acontecido porque estava a maior gritaria dentro da casa da vítima. Depois meu esposo viu que ele estava sangrando muito e ainda comentou comigo que ele não sobreviveria”, relatou uma moradora.

Populares não souberam informar quais seriam os motivos que provocaram o crime e destacaram que a família sempre foi considerada por todos da rua como “tranquila”.

“Estamos chocados com esse assassinato. Eles eram do interior e sempre foram muito calmos. É difícil até comentar o que provavelmente teria acontecido dentro da casa deles”, ressaltou.

Silva ainda chegou a ser encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao hospital Platão Araújo, também localizado na Zona Leste, onde veio a óbito por volta das 4h.

Gerson Freitas

EM TEMPO