Homem bêbado invade casa e estupra grávida 

Moradores do Distrito de Brasília do Estácio, Zona Rural de Barreirinha (distante 331 km de Manaus) – onde residem cerca de 400 famílias -, estão revoltados com o estupro de uma adolescente de 16 anos grávida de cinco meses. O crime ocorreu na noite da última quarta-feira (16) e o acusado, identificado como Daniel Lima Moreira, de 23 anos, está foragido. A jovem está internada no hospital municipal Coriolano Lindoso, onde os médicos tentam salvar a vida do bebê.

Segundo o esposo da vítima, que trabalha como mototaxista e não teve o nome divulgado, o acusado invadiu a casa da mulher, por volta das 23h, após perceber que o marido tinha saído para trabalhar. Aparentemente ele estava sob efeito de álcool e drogas.

“Ele perguntou se eu estava em casa e minha esposa disse que eu estava trabalhando. Então ele empurrou ela, começou a sufoca-la e a tirar a sua roupa. Ela lutou ainda com esse Daniel, porém desmaiou”, contou o marido da vítima.

Ao chegar em casa e encontrar a mulher sangrando, o mototaxista alertou os vizinhos e o irmão para ajudarem a levar a vítima para o hospital.

O mototaxista disse que registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) na delegacia de Barreirinha, mas o acusado não foi preso.

“O que nós soubemos foi que ele ainda irá prestar depoimento na delegacia, ou seja, ele está em liberdade. Nós esperávamos que tivesse sido preso. O que ele fez não foi pouca coisa não, ele estuprou uma mulher grávida”, denunciou.

A polícia está investigando o caso. Há boatos de que Daniel já tenha sido preso em Parintins e Manaus.

