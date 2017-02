Homem baleado em assalto a policial civil morre no hospital

Rogério Souza de Almeida, 25, morreu, nesta terça-feira (7), por volta das 17h, no Hospital João Lúcio, depois que foi baleado ao tentar assaltar uma motocicleta de um investigador da Polícia Civil (PC), no bairro Nova Vitória, Zona Leste.

De acordo com o titular do 30° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Mauro Soares, durante a tentativa de assalto, Rogério chegou a agredir fisicamente o investigador. O policial reagiu e fez dois disparos que atingiram a região do tórax do homem, que chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele morreu logo depois de dar entrada no pronto-socorro.

Conforme a polícia, Rogério é suspeito de integrar uma quadrilha especializada em assaltos em série. A maioria dos crimes foram registrados na Zona Leste de Manaus. Com o suspeito a polícia ainda encontrou um revólver calibre 38 e uma arma caseira, os materiais foram apreendidos.

O corpo de Rogério foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

Daniel Landazuri

EM TEMPO