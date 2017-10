Homem atropelado em parada de ônibus da Constantino Nery não corre risco de morte

A vítima de 44 anos – que foi atropelada no último dia 17 em um ponto de ônibus da avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul de Manaus, – está internada na sala de reanimação pós-anestesia do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. O boletim médico foi divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam) nesta sexta-feira (20), três dias após o acidente.

“Ele passou por uma craniotomia (cirurgia no crânio) e o estado de saúde é estável, respirando sem a ajuda de aparelhos”, disse o comunicado da assessoria da Susam.

O homem aguarda em uma parada um ônibus para seguir viagem, quando foi atingindo por dois homens, que estavam em uma moto e fugiam de uma perseguição policial. No momento do impacto, ele foi arremessado por alguns metros e foi levado ao hospital em estado grave.

José Ferreira Neto, de 23 anos, e Ivan Nunes da Silva, de 36 anos, que estava na motocicleta, morreram.

Tainá Benevides

EM TEMPO

