Homem atingido por vaso sanitário na cabeça durante briga morre em hospital

Após um desentendimento ocorrido, por volta de 5h da última segunda-feira (22), na rua 17 do conjunto Hileia I, Zona Centro-Oeste, Wilson Castro, 32, foi agredido com um vaso sanitário na cabeça durante uma briga e não resistiu aos ferimentos. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital e Pronto João Lúcio, onde veio à óbito na tarde desta quarta-feira (25).

Segundo um homem, que não quis se identificar e residente próximo ao local da confusão, ele ouviu gritos e foi ver o que estava acontecendo na rua. A testemunha se deparou com o jovem ferido e viu apenas um vulto correndo em direção ao lado oposto onde a vítima estava.

O suspeito fugiu sem deixar pistas. Policiais militares da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram ao local, mas não conseguiram prender o suspeito.

“Como era uma noite de domingo para segunda-feira, muitos dormiam no conjunto. O local é pacato e não existem brigas por aqui. Estamos todos assustados no Hileia”, contou um industriário, que afirma conhecer a vítima e teme represálias por parte do autor do crime.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), localizada na Zona Leste de Manaus.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO