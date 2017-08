Homem armado fere oito pessoas na Rússia

Homem é esfaqueado na Rússia -foto: Reprodução

Um homem armado com uma faca apunhalou e feriu oito pessoas neste sábado (19) no centro da cidade de Surgut, na Sibéria, norte da Rússia, e foi morto a tiros pela polícia, informam as autoridades russas. O Comitê de Investigação (CI) russo, órgão que apura delitos graves no país, informou que o autor do ataque era um morador da cidade nascido em 1994. O órgão não dá prioridade a um atentado terrorista como a versão principal do ocorrido. A autoridade judicial russa revisará os antecedentes médicos do agressor para investigar se sofria de algum tipo de doença psiquiátrica.

O ataque aconteceu por volta de 11h20 (local). A cidade de Surgut fica na região petrolífera de Janti- Mansiysk, a 2.100 km ao noroeste de Moscou. Os feridos foram hospitalizados. Segundo os últimos dados oficiais, quatro das vítimas estão em estado grave.

Novos ataques

O ataque na Rússia aconteceu no dia seguinte a outros similares. Pelo menos duas pessoas morreram em um ataque cometido por um jovem marroquino armado com uma faca em uma praça da cidade de Turku, no sudoeste a Finlândia, que deixou outros sete indivíduos feridos. Outra pessoa morreu em Wuppertal (oeste da Alemanha), após ser esfaqueada por um homem que fugiu e segue sendo procurado pelas forças de segurança alemãs.

