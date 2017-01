Homem armado com faca ataca jovem e tenta estupro no Centro

Um homem, identificado como Lucas Nogueira Gonçalves, 20, foi preso na madrugada desta quinta-feira (5), na rua Ramos Ferreira, Centro, Zona Sul da capital amazonense. Ele é suspeito de tentar estuprar uma jovem de 17 anos.

No depoimento aos policiais, a jovem disse que Lucas tentou manter relações sexuais com ela a força. Ele a ameaçou de morte com uma faca. A vítima informou que conseguiu escapar do suspeito e correu. Ela encontrou uma viatura da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e denunciou o crime.

Após rondas nas proximidades, os policiais militares conseguiram prende Lucas em flagrante. De acordo com o sargento Ribeiro, o suspeito ainda tentou se livrar da arma, usada no crime, mas foi contido.

Lucas foi levado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado por tentativa de estupro.

Com informações da assessoria