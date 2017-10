Homem ameaça incendiar o próprio corpo em ônibus sucateado no Iranduba

Um homem identificado apenas como “Beré” está ameaçando incendiar o próprio corpo após a Polícia Militar do município de Iranduba (a 27 Km de Manaus) realizar uma reiteração de posse em um terreno particular, onde o homem utilizava para colocar sucatas de carros, no bairro Novo Amanhecer. O fato teve início por volta das 10h desta segunda-feira (16) e até as 14h30, o homem permanecia no local.

De acordo com a Polícia Militar do município, com a intenção de tentar impedir a reintegração de posse, o homem subiu em um ônibus velho, jogou gasolina no próprio corpo e no veículo está ameaçado incendiar o próprio corpo. “Beré” diz que só vai sair do local após falar com o juiz do município, caso contrário irá atear fogo em si. Entretanto, segundo a PM, o juiz não se encontra na cidade.

As casas próximas ao ferro velho foram esvaziadas e a via foi interditada pela polícia. “A sociedade vai me ouvir. Eu quero ser intimado. Quero o direito de me defender, é muito?”, afirmou o homem de cima do ônibus. A polícia acredita que o homem tenha algum problema mental.

“Vamos vê se essa roupa aguenta. Fala para ele não se esquecer que a cabine está fechada com 40 litros preso”, completa o homem.

A reintegração de posse, segundo a polícia, foi ordenada pelo juiz do município. O local, onde o homem colocava sucatas de carros velhos estava servindo como ponto de prostituição e tráfico de drogas, até estupros já havia acontecido no local.

