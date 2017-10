Homem ameaça atear fogo no próprio corpo por causa de briga por terreno em Iranduba

O terreno onde funciona um ferro-velho virou motivo de confusão na tarde desta segunda-feira (16). A área é localizada na rua Pôr da Lua, bairro Novo Amanhecer, no município de Iranduba. Antônio Gerson Nogueira, conhecido como “Beré”, utilizava o local para revender peças de automóveis e, ao ser avisado sobre uma reintegração de posse, jogou gasolina no próprio corpo e em um ônibus, ameaçando colocar fogo em tudo.

Segundo o filho de “Beré”, Antônio Gerson Medeiros, de 22 anos, o terreno costumava ser uma espécie de lixão, com todo o tipo de detritos, e a ocupação trouxe uma nova utilidade para a área.

“Muita gente usava esse local para usar drogas, se esconder da polícia e coisa pior. Teve até caso de abusos sexuais de meninas no matagal”, afirma ele. O jovem falou ainda que o pai limpou o terreno e passou a utilizar o terreno para consertar e vender peças de veículos.

Gerson Medeiros explica que o pai não tinha a intenção de cometer suicídio, mas de chamar a atenção das autoridades para o caso. “Tudo o que ele pediu era que esperassem ele retirar as coisas dele do terreno. Essas são as peças do trabalho dele”, explica. Ao ver que não seria atendido, “Beré” jogou os galões de gasolina em um ônibus velho e em si mesmo, subindo no segundo andar do veículo e exigindo falar com o juiz do município.

Moradores do bairro se revoltaram com a situação, afirmando que a determinação da Justiça é injusta com o idoso.

“Antes o terreno tinha tudo de ruim, ele foi lá e limpou tudo. Agora que está tudo certo aparece o dono?”, exclamou uma moradora da rua que prefere não se identificar.

Denúncia

A denúncia do uso do terreno de forma irregular foi realizada pelo ex-pastor Edivan Gomes, que possui residência ao lado do ferro-velho. À pedido da Igreja Evangélica Wesleyana de Manaus, Edivan passou a zelar pelo terreno.

“Eu comuniquei o pastor responsável em Manaus e falei que o terreno estava sendo usado de forma imprópria, que era um ferro-velho clandestino e que isso desvalorizava o terreno dele”, disse.

O ex-pastor ainda afirmou que sofreu uma tentativa de agressão por parte do irmão de “Beré”. “Os moradores estão todos contra mim, estou sendo refém de um absurdo”, afirma Edivan. “A igreja comprovou que o terreno é dela e tem tudo documentado”.

Após cerca de quatro horas, policiais militares conseguiram convencer “Beré” a descer do ônibus e se acalmar. De acordo com o delegado titular do 31º DIP, Fábio Freitas, não houve crime.

Foi registrada uma ocorrência de tentativa de suicídio, que não configura ato criminoso, e o homem foi levado para o hospital para se acalmar. Seu estado de saúde é estável.

