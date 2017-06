Homem algemado fica ferido após tentar fugir da Policia na Praça 14

Um homem identificado como Eduardo da Silva Almeida, de 23 anos, foi preso por policias da Força tática durante o patrulhamento na madrugada desta sexta-feira(09), no beco Tarumã, bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul. De acordo com os policiais, no momento da abordagem o suspeito jogou uma bolsa dentro de um igarapé.

Durante a revista pessoal, nada foi encontrado, mas, ao retornarem ao local onde o homem havia jogado a bolsa, os policiais encontraram 24 porções de Oxi, um porção média de cocaína e uma porção grande de maconha tipo Skank.

Tentativa de fuga

Ainda de acordo com os policiais, durante a condução do suspeito até a viatura, ele tentou fugir, mesmo estando algemado, porém acabou caindo, e teve pequenas escoriações pelo corpo. Eduardo recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao 1° Distrito Integrado de Polícia.

A Polícia informa que denúncias e sugestões podem ser realizadas diretamente ao Força Comando por meio do telefone (92) 99428-4400.

Com informações da assessoria