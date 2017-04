Holanda vence São Raimundo por 4 a 0 na Colina

O Holanda goleou o São Raimundo por 4 a 0, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Amazonense 2017, no estádio Ismael Benigno, a Colina, bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus.

As melhores oportunidades foram do time laranja. Na primeira delas, logo aos seis minutos, o atacante Neymar cobrou falta dentro da área e o lateral-direito Antony, na pequena área, testou em cima do goleiro Julião. Aos 26, o mesmo Neymar recebeu dentro da grande, cara a cara com o arqueiro rival, o obrigando a botar bola para escanteio.

Principal nome da primeira etapa, o camisa 7 do Holanda foi premiado com um gol anotado aos 28 minutos. Ele arriscou belo chute do meio da rua e o goleiro Julião engoliu um frango incrível.

O gol deu mais tranquilidade para o time comandado por Sidney Bento, que só foi ameaçado aos 41 minutos, quando o meia Elivelton recebeu a bola e saiu na cara de Douglas. O arqueiro laranja saiu bem do gol, fechou o ângulo do jogador celeste, que demorou para finalizar e acabou chutando em cima do goleiro.

Segundo tempo

O segundo tempo começou bem melhor do que a etapa inicial. Logo aos seis minutos, o atacante Romário fez bela jogada, deixou o zagueiro do São Raimundo no chão e soltou a bomba. Julião fez grande defesa e botou bola para escanteio.

Na cobrança, a pelota sobrou para o lateral-esquerdo Alberto, que cruzou na medida para o atacante Marinho marcar seu sétimo gol no Barezão. Em respeito ao Tufão da Colina, clube que já defendeu, ele não comemorou.

O São Raimundo tentou reagir logo em seguida. Dois minutos depois de sofrer o segundo gol, o meia Gilmar recebeu passe de Elivelton e chutou na trave. A bola voltou nos pés do mesmo Elivelton, que finalizou forte, para linda defesa de Douglas.

A desvantagem no placar obrigou o São Raimundo a sair mais para o jogo. Aos 20 minutos, o atacante Elson Bala recebeu passe da direita, girou na entrada da área, mas finalizou no meio do gol, sem dificuldades para a defesa de Douglas. Apesar de sofrer sustos, quem marcou mais um gol na partida foi o Holanda, outra vez com Marinho. Em chute cruzado de Antony, o camisa 9 laranja teve apenas o trabalho de empurrar a pelota para o fundo da rede e, mais uma vez, não comemorar seu segundo gol no jogo.

Aos 32 minutos, o Holanda puxou lindo contra-ataque pela esquerda com Romário, que deixou o zagueiro do time da Colina no chão e rolou para Marinho. Ele fez lindo corta-luz para Antony, que dominou e finalizou por cima de Julião. Antes de a bola entrar, o volante Ronilson fez linda defesa e acabou expulso. Na cobrança, dois minutos depois, Marinho fez mais um e tomou a artilharia do Campeonato Amazonense, agora com nove gols.

André Tobias

EM TEMPO