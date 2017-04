Holanda e Princesa se enfrentam na Colina

Em busca da liderança do Estadual, o Princesa do Solimões, segundo colocado na tabela de classificação com 13 pontos, visita nesta terça-feira (18), às 19h, o Holanda, no estádio Ismael Benigno – a Colina, em Manaus.

O time da “Terra da Ciranda” venceu o Holanda no turno por 1 a 0 e luta pela ponta da tabela de classificação. Segundo o meia-atacante Weverton, o time irá brigar pelo resultado positivo e torcer para um tropeço do Rio Negro para assumir a liderança do certame.

“Estamos no G-4 e mesmo com o desgaste da viagem a Manaus, iremos buscar a vitória diante o Holanda. Temos tudo para voltar à liderança, sempre respeitando o adversário. Tem que errar o mínimo possível”, disse o atacante.

O técnico do Holanda, Sidney Bento, aposta nas últimas apresentações para o time fugir da zona de rebaixamento. Apesar do adversário desta noite ser o vice-líder do Barezão, ele está confiante para sair de campo com um resultado positivo.

“É um jogo difícil, o Princesa é um dos líderes do campeonato e tem um time muito bom, porém, acredito que se mantivermos o nível de atuação que tivemos contra o Manaus, principalmente no primeiro tempo e até metade do segundo, temos condições de vencer”, argumentou o treinador, que tem somente o zagueiro Uilton, com dores no joelho direito, como dúvida para o jogo desta noite.

