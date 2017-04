Holanda atropela Princesa do Solimões por 4 a 2 na Colina

Na luta contra o rebaixamento, o Holanda venceu de virada o Princesa do Solimões por 4 a 2, na noite desta terça-feira (18), no estádio da Colina, em Manaus. O duelo foi válido pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Amazonense 2017. Os gols da vitória rio-pretense foram assinalados por Juninho, Antony, Marinho e Thiaguinho. Weverton e Wander foram às redes para o time de Manacapuru.

Com o segundo triunfo no estadual, o sétimo colocado, Laranjão de Rio Preto da Eva, somou 8 pontos e está a um ponto de diferença do Penarol, que tem 9 é o último time fora da zona da degola. O Princesa do Solimões com 14 pontos e apesar do revés está estacionado na terceira colocação e dentro do g4, que vai às semifinais do campeonato.

Para o Holanda, o meia-atacante Juninho marcou um golaço chutando de fora da área aos 20 minutos do primeiro tempo. Os demais tentos da partida somente ocorreram na etapa complementar.

O atacante Branco bateu cruzado firme e, aos 14 do segundo tempo, Weverton chegou de carrinho e empurrou a bola para o fundo da rede; 1 a 1. Oito minutos mais tarde, o camisa 10 manacapuruense Wander ligou contra-ataque e em velocidade tocou na saída do goleiro Douglas virando o placar para o Tubarão do Norte; 2 a 1.

Quando parecia que as coisas iam bem, o Holanda acordou na partida. Aos 30, o meia-direita Antony subiu mais alto que a defesa e escorou de cabeça deixando tudo igual; 2 a 2.

Nove minutos mais tarde, Juninho foi derrubado na grande área e Marinho em cobrança de pênalti colocou o Holanda em vantagem; 3 a 2.

Disposto a buscar o empate, o Princesa do Solimões passou a permitir espaços e o Holanda matou o jogo com contra-ataque mortal do meia Thiaguinho, que passou pela defesa manacapuruense e tocou na saída do goleiro Luis Paulo aumentando para 4 a 2.

Ambas equipes voltam a duelar no sábado (22), pela nona rodada do estadual. O Holanda mede forças com o Nacional, às 19h, no estádio Carlos Zamith. E, o Princesa do Solimões volta a jogar no Gilbertão em Manacapuru, às 16h, diante o vice-líder Fast.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO