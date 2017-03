Holanda apresenta projeto para a elite do Estadual

Em busca do bicampeonato amazonense e uma boa performance na elite baré desta temporada, a diretoria do Holanda apresentou seu projeto para o futebol profissional do clube na manhã dessa sexta-feira (17), na Associação dos Subtenentes e Sargentos Policiais e Bombeiros Militares do Amazonas (ASSPBMAM), Zona Norte da capital. Presidente, comissão técnica, jogadores, patrocinadores, conselheiros e o prefeito de Rio Preto da Eva participaram do evento.

A novidade no projeto do Holanda é a direção executiva de futebol, que agora fica sob responsabilidade do Luiz Américo, que, após conflito interno no São Raimundo, foi abraçado pela diretoria do time laranja. Sobre sua participação na atual gestão, Américo afirmou que já estava como nome incluso na lista dos que iriam levantar o clube após o acesso à elite.

“Desde a Segundinha eu dava um suporte ao Holanda, pois o Leão Braúna era muito meu amigo. Antes dele falecer, já tínhamos marcado uma reunião. Ele havia fechado uma parceria com Prefeitura de Rio Preto da Eva na semana que antecedeu a sua morte. Estava muito feliz e até registrou fotos, pois no sábado, quando iríamos nos encontrar, mandei mensagem para ele às 10h da manhã; não respondeu, já estava morto em casa. Avisaram-me meio-dia e pediram para eu continuar fortalecendo o clube. Eu resolvi abraçar a causa”, explicou Américo.

Os diretores do Holanda também apresentaram os atletas e a comissão técnica após o último treino antes do duelo de estreia pelo Estadual, contra o Princesa do Solimões, às 16h deste sábado (18), no estádio Gilbertão, em Manacapuru (AM). Na ocasião, foram lançados os novos uniformes, material de passeio, equipamento da comissão técnica e também parcerias com os novos patrocinadores, como o Grupo Magistral, a Asotec e a Tubarão Tur.

“Estamos em busca de mais parcerias. O Holanda tem respeito por parte dos empresários”, disse Américo, que confirmou a concentração do time na cidade de Manacapuru na véspera da partida contra o Tubarão do Norte. “Meu time vai dormir na cidade e jogar com energia no outro dia. Estamos trabalhando para dar as melhores condições e buscar os melhores resultados”, disse.

Entre os atletas do elenco destacam-se o veterano atacante Marinho, 38, que coleciona passagens e títulos por Nacional e São Raimundo; o lateral-esquerdo Carlinhos, 34, que foi vice-campeão brasileiro da Série D pelo América; e o meio-campista Rafael Oliveira, 26, que atuou no futebol catarinense e mineiro, além de ter passado por Iranduba e São Raimundo no seu

retorno a Manaus.

“O mais importante é passar a filosofia e a postura profissional que aprendemos ao longo da carreira no futebol. Procuramos passar um bom comportamento tanto dentro quanto fora de campo”, disse o artilheiro, que rechaça qualquer tipo de carência deixada pelo atacante Ronni, que foi para o Penarol. “Não existe jogador insubstituível. O Ronni tem qualidade, mas alguém vai surgir aí e marcar os gols. Nosso time é bom”, explicou o camisa 9.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO