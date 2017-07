Histórias ‘enchem’ a rede de pescadores do AM

Muitos pescadores da cidade costumam vender seus produtos nas feiras – fotos: Michael Dantas e Márcio Melo

Acordar bem cedo e sair de casa para garantir o pão de cada dia para a família é uma rotina muito comum para todos. Essa realidade não é diferente para os pescadores amazonenses que saem todos os dias de seus lares na esperança de encher as malhadeiras e a vida de boas histórias.

Com 43 anos de idade e 31 de profissão, José Maria aprendeu o ofício com o pai quando ainda era criança. “Quase todos os homens da minha família são pescadores e eu não sou diferente, saía muito cedo de canoa com meu pai para ajudá-lo e com o tempo fui aprendendo”, conta o pescador.

Vindo do município de Tapauá (a 449 quilômetros de Manaus), o pescador conseguiu boa produção e veio para a capital vender os peixes. “Graças a Deus, conseguimos bastante peixe. Para vir à capital, geralmente juntamos a produção com mais colegas para ficar mais barato”, disse José.

Nem só de peixe vivem os profissionais que trabalham diariamente nos rios do Amazonas

Situações perigosas

Dentre as pescarias mais perigosas, ele conta que foi quando algo inusitado apareceu em sua rede de pesca. “Estava com outros colegas quando um jacaré apareceu junto com o cardume na rede. Como era muito arriscado soltar o animal e ele nos atacar, tivemos que matá-lo. Tive muita sorte nesse dia”, afirma José Maria, defendendo que não era uma fantasia.

Outro pescador, Edvan Chagas, 37, também do município de Tapauá, conta que começou a vida pesqueira muito jovem. “Sendo filho de pescador, assim como o Zé, passei o que aprendi com meu pai para meus dois filhos, que também são pescadores. Quanto à produção, depende muito do dia e da época de pescaria. Já aconteceu de chegar em casa sem nada, como também já peguei 50, cem unidades”, conta o pescador.

Já na feira da Manaus Moderna, muitos pescadores passam o dia vendendo suas produções.

Alguns pescadores começaram na profissão há muitos anos, geralmente por influência dos pais

De olho no peixe e na morena

José Belém, 27, veio de Novo Airão (a 115 quilômetros de Manaus) realizar suas vendas no varejo durante todo o dia.

Dentre as suas histórias de pescador, ele conta que perdeu uma boa pescaria por uma paquera. “Eu estava no Careiro, arrumado a malhadeira na canoa, fui olhar para uma moça bonita que estava na beira do rio e perdi a pirapitinga que passou perto. Acenei para ela e ela me ignorou. Perdi o peixe e perdi a morena, aí foi falta de sorte no jogo e no amor”, conta.

