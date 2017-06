Histórias de LGBTs que combatem o preconceito

Melany é a primeira cantora sertaneja trans do mundo – Divulgação/Marcelo Borges

“Aos 17 anos, assumi para a minha família quem eu realmente era. No mesmo dia fui expulsa de casa pelos meus pais. Amigos me viraram as costas, perdi emprego, comi o pão que o diabo amassou, mas me orgulho de ser quem eu sou”, disse Bruna La Close, presidente da Associação da Parada do Orgulho de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros de Manaus (APOLGBT).

No Dia Internacional do Orgulho LGBT, celebrado nesta quarta-feira (28), histórias de preconceito como a de La Close são relembradas para mostrar que a discriminação cria marcas na alma e que precisa ser combatida.

“Eu tenho o que comemorar neste dia, pois sou uma travesti guerreira, batalhadora, vencedora e que nunca me deixei abater pelas adversidades da vida. O meu objetivo é sempre lutar por mim e pelo público LGBT. Nossa luta continua árdua, sempre tentando conquistar nosso espaço”, comentou a presidente da APOLGBT.

A primeira cantora trans do mundo sertanejo, Melany Marinho, uma das vítimas marcadas pelo preconceito, também contou como faz para lidar com as lembranças amargas do passado e com a sua atual realidade cheia de desafios a serem vencidos no dia a dia. Melany afirma que sente orgulho da sua orientação sexual.

“Eu sou feliz, independentemente de qualquer coisa. Eu me sinto feliz e de bem comigo mesmo. Amo o meu corpo, o meu cabelo, a maquiagem e principalmente quem eu me tornei”, disse.

